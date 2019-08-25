В небе над известным курортом произошла крупная авиакатастрофа: фото

Над островом Майорка в Средиземном море столкнулись вертолет и небольшой самолет: погибло пять человек, в том числе один несовершеннолетний.

Об этом сообщает El Pais.

Катастрофа, в которой никто не выжил, произошла около 13:35 в муниципалитете Инка. Погибли трое пассажиров самолета и два пассажира вертолета.

На место происшествия прибыли чрезвычайные службы, гражданская гвардия и местная полиция.

После столкновения обломки обоих летательных аппаратов упали на территорию частных домов. Пожарные боролись с несколькими очагами пожаров, вызванными падением горящих обломков.

Гражданская гвардия начала расследование, чтобы выяснить обстоятельства катастрофы.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразили исполняющий обязанности премьера Испании Педро Санчес и глава правительства Балеарских островов Исабель Кастро.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во Франции потерпел катастрофу самолет, который занимался тушением пожаров.