В России самолет рухнул в реку, погибли люди: фото и видео с места ЧП

В субботу, 27 июля, в Подмосковье разбился легкомоторный самолет, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Авария произошла возле деревни Дракино недалеко от Серпухова. Гидросамолет упал в реку Ока и утонул. На видео видно, что он получил сильные повреждения, застряв на мелководье.

На борту летательного аппарата находились два человека, оба они погибли.

Отмечают, что самолет потерпел крушение почти сразу после взлета. Причиной трагедии могло стать то, что он зацепился за электропровода.

Спасатели извлекли самолет из воды и поместили на баржу. Воздушное судно планируется доставить для проведения следственных мероприятий в порт Серпухова.

Как сообщал "Апостроф", около села Плехов Полтавской области разбился легкомоторный самолет, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы.