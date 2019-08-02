Во Франции разбился самолет, гасивший пожары: фото и видео

Во Франции произошло серьезное ЧП с самолетом, который тушил пожары: он потерпел катастрофу.

Об этом сообщает France Info со ссылкой на пожарных. А в сети опубликовали первые кадры и фото с места катастрофы самолета.

Известно, что инцидент произошел во французском департаменте Гар. Уточняется, что самолет упал недалеко от коммуны Женерак. К месту происшествия уже прибыли спасатели.

На данный момент причины и обстоятельства крушения пока неизвестны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском аэропорту приземлился пылающий самолет с пассажирами. В салоне самолета в момент ЧП находились 78 пассажиров, которых эвакуировали с горящего самолета в Шереметьево, около десяти человек пострадали.

Также появились страшные фото и видео города в эпицентре пожаров в Сибири.