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Наводнения, торнадо и град обрушились на Испанию: опубликованы фото и видео "апокалипсиса"

среда, 28 августа 2019, 09:34
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В конце августа в Испании прошли смерчи и мощные ливни, которые затопили столицу страны, Мадрид.

Об этом сообщает Euronews.

Образовавшиеся в результате ливней потоки воды сносили мусорные баки, скамейки и автомобили. В результате стихии в Мадриде оказались затоплены несколько станций метро. Стихия накрыла также населенные пункты на юге страны.

Помимо масштабных наводнений, в Мадриде выпал град размером с теннисный мяч. Жители Испании публикуют в сети фотографии и видео стихийного бедствия.

Тем временем в Малаге пронеслось два смерча. Один из них сформировался прямо в черте города.

В результате непогоды метеорологическое агентство объявило “оранжевый” уровень тревоги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 19 августа недалеко от Одессы, на въезде в город, заметили очередной смерч: очевидцам удалось снять его на видео.

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