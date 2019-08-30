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В Италии извержение вулкана вызвало панику у туристов: опубликовано впечатляющее видео

пятница, 30 августа 2019, 09:13
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В Италии (остров Стромболи) началось мощное извержение одноименного вулкана, которое стало уже вторым за последнее время.

Видео извержение было опубликовано в Facebook.

Это уже второе извержение за последнее время - прошлый раз, 3 июля, вулкан очень напугал отдыхающих, вызвав у них панику до такой степени, что люди стали прыгать в море, и один человек погиб, некоторые получили травмы. В этот раз извержение было более мощным, но жители и туристы были хотя бы морально подготовлены. Но спасаться от дыма и пепла, вырывавшихся из жерла вулкана очевидцам пришлось.

Отмечается, что он находился в состоянии покоя больше двадцати лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились тревожные данные о супервулкане, способном убить планету.

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