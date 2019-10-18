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Ночь гнева: опубликованы фото и видео новой волны масштабных протестов в Барселоне

пятница, 18 октября 2019, 09:35
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В ночь на пятницу, 18 октября, в Барселоне произошли масштабные уличные столкновения между сторонниками независимости Каталонии, ультраправыми, которые выступают против отделения от Испании и полицейскими.

Об этом сообщает Euronews.

Манифестации сторонников и противников независимости от Испании стартовали практически одновременно, и уже спустя короткое время начались драки, переросшие в беспорядки.

Протестующие жгли мусорные контейнеры, машины, перекрывали улицы. Также они разбили витрины одного из банков и жгли стулья уличных кафе. Центр Барселоны в результате протестов оказался полностью заблокирован.

Сообщается, что в Барселоне, Жироне и Таррагоне были задержаны 11 человек.

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Как ранее сообщал "Апостроф", протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости. 14 октября сторонники независимости Каталонии заблокировали аэропорт Барселоны Эль-Прат, в результате столкновений тогда пострадало как минимум 13 человек.

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