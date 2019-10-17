Каталонию захлестнула новая волна протестов: фото и видео уличных беспорядков

В среду вечером, 16 октября, более 22 тысяч активистов вышли на улицы Барселоны и других испанских городов на протест.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал RTVE.

В результате митингов были сожжены не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой. Также атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

16-Oct-19: 'Independence leaders call for protesters to remain peaceful'



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Кроме Барселоны, также поступают сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

В связи с массовыми социальными волнениями и ухудшением ситуации в Барселоне и пригородах консульство Украины в Барселоне рекомендует избегать массовых скоплений людей, а также воздержаться от посещения центра и туристических локаций.

Из-за протестов частично заблокирован аэропорт "Эль Прат". Потому рейсы могут быть задержаны или отменены.

Напомним, протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости.

Жители Каталонии в ответ на это решение суда вышли на улицы города, заблокировав дороги. Главное требование протестующих – освободить осужденных.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".