Каталонию захлестнула новая волна протестов: фото и видео уличных беспорядков

В среду вечером, 16 октября, более 22 тысяч активистов вышли на улицы Барселоны и других испанских городов на протест.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на канал RTVE.

В результате митингов были сожжены не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов забрасывали полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой. Также атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

