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Россия готовится к необычному обмену шпионами

суббота, 19 октября 2019, 09:36
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Три страны, Норвегия, Литва и Россия, могут провести необычный "тройной" обмен гражданами, осужденными за шпионаж.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Коммерсантъ".

Информацию также подтверждают норвежские и литовские СМИ. Как отмечается, участниками обмена скорее всего станут пять человек. В частности, России могут передать осужденного ранее в Литве Николая Филипченко и еще одного неназванного гражданина РФ. В обмен Москва якобы согласилась выдать граждан Литвы Евгения Матайтиса (имеет также гражданство России) и Арстидаса Тамошайтиса, а также одного гражданина Норвегии — вероятно, Фруде Берга.

Косвенным подтверждением будущего обмена стало то, что литовский Сейм в четверг оперативно принял в первом чтении поправку к УК страны, которая позволяет президенту помиловать осужденного за шпионаж.

О Николае Филипченко литовской стороной сообщалось, что он, якобы являясь инспектором разведуправления ФСБ по Калининградской области, направлялся в апреле 2015 года в Белоруссию транзитом через Литву. Там он был задержан, обвинен в шпионаже и попытке организации слежки за президентом Далей Грибаускайте, а летом 2017 года осужден на десять лет тюремного заключения.

Уже в мае 2015 года оперативниками ФСБ был задержан литовец Арстидас Тамошайтис. Это произошло в Москве при передаче ему гражданином РФ секретных документов. Весной 2016 года он был осужден на 12 лет лишения свободы.

Тогда же в Калининградской области был осужден за шпионаж Евгений Матайтис — гражданин РФ, капитан 3-го ранга запаса. Он был признан виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Что же касается гражданина Норвегии, то в России в заключении по статье "Шпионаж" находится лишь один гражданин этой страны — 63-летний Фруде Берг. Выходец из маленького приграничного города Киркенес, бывший офицер норвежской погранслужбы был задержан в декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже и отправлен в СИЗО "Лефортово". Позже его приговорили к 14 годам лишения свободы.

История с задержанием Берга может испортить визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Норвегию. 24–25 октября российский министр посетит родной город осужденного, Киркенес, где пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка. Как сообщается, в Киркенесе все это время надеялись, что Россия согласится обменять Фруде Берга, однако в норвежских тюрьмах нет граждан РФ, осужденных за шпионаж. Выходом стал обмен с участием третьей стороны — Литвы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд приговорил к девяти годам лишения свободы работника "Укроборонпрома", которого обвинили в шпионаже для российской военной разведки.

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