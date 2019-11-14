Венеция ушла под воду: появились новые видео потопа, снятые с земли и воздуха

В Венеции из-за наводнения, вызванного обильными осадками, объявили чрезвычайное положение, в городе опасно высокий уровень воды, не работают школы и детсады.

Об этом сообщил мэр Венеции Луиджи Бруньяно в социальной сети Twitter.

⚠Anche oggi affrontando maree che segnano record negativi. Domani dichiareremo lo stato di calamità. Chiediamo al #Governo di aiutarci, i costi saranno alti. Questi sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Mose va terminato presto. Domani scuole chiuse a Venezia e isole. pic.twitter.com/iD2Y7mbOBf — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 12 листопада 2019 р.

"Мы призываем правительство помочь нам, ведь расходы [на преодоление последствий природного бедствия] будут значительными", - сказал в опубликованном в соцсети видео глава города.





По словам мэра Венеции, знаменитая базилика Святого Марка получила "серьезный ущерб" после того, как крипту исторического памятника полностью затопило. Есть опасения, что может быть нарушена структура колонн базилики.

Более высокий уровень воды регистрировался в Венеции в 1966 году, когда были затоплены также другие итальянские города.





Венецию регулярно затапливает из-за повышения уровня моря осенью и весной, а также из-за ливней.

Как сообщал "Апостроф", власти Венеции заявили, что начинают подсчет ущерба, заметив, что наводнение "оставит неизгладимые следы".