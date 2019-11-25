В Чехии потроллили россиян за мародерство на украинских кораблях: забавные фото

В столице Чехии Праге активисты принесли под российское посольство ершики для чистки унитаза, намекая на мародерство россиян на захваченных украинских кораблях, откуда сняли даже унитазы и украли личные вещи моряков.

Фото с акции опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь с ником "Позивний Колим".

Ершики для унитаза, которые принесли участники пикета посольства Российской Федерации в Праге, имеют наклейки с георгиевскими лентами и надписями "Я помню, я горжусь", "За родину!" и прочее.

Кроме того, активисты разложили на тротуаре возле посольства плакаты, изображающие президента России Владимира Путина с похищенным унитазом. На одном из плакатов, российский лидер объясняет, почему пришлось демонтировать эти принадлежности с украинских кораблей.

"В России 3000 школ не имеют сливных туалетов. Теперь только 2997", - написано на одном из плакатов по-чешски.

Как сообщал "Апостроф", в сети была опубликована новая забавная фотожаба с президентом России Владимиром Путиным в образе пирата, посвященная мародерству россиян на захваченных украинских кораблях.