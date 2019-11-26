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Албанию всколыхнуло смертельное землетрясение: фото и видео жутких последствий

вторник, 26 ноября 2019, 10:35
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Фото: ТВ Центр

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Адриатическом море у побережья Албании и также ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии.

Толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По последним данным, в результате землетрясения, погибли 6 человек, пострадали более 300 человек.

Последствия землетрясения в Албании

Землетрясение произошло примерно в 3:56 утра в Адриатическом море в 11 километрах от второго по населению города страны Дуррес.

Сообщается о многочисленных разрушениях в городе. Из-под завалов удалось спасти двух мальчиков.

Последствия землетрясения в Албании

Примерно через 20 минут произошел еще один толчок магнитудой 5,3 в 30 километрах к северо-западу от столицы Тираны. Позже были зафиксированы еще восемь повторных толчков магнитудой от 3,8 до 4,1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в результате мощного землетрясения в Иране погибло пять человек, еще 529 получили различные травмы.

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