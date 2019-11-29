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В Европе произошло второе за день уличное нападение с ножом: опубликованы фото

пятница, 29 ноября 2019, 22:20
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В пятницу вечером, 29 ноября, в Нидерландах мужчина с ножом напал на людей в торговом центре.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Euronews.

Нападение произошло в Гааге. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере три человека.

Полиция разыскивает мужчину в возрасте 45-50 лет, в сером спортивном костюме с черным шарфом, предположительно североафриканского происхождения.

В социальных сетях публикуют фотографии с места событий.

На место инцидента прибыли спецподразделения полиции и врачи.

Как ранее сообщал "Апостроф", также в пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту в столице Великобритании прозвучали выстрелы: очевидцы позже сообщили о том, что мужчина с ножом атаковал прохожих. На себе он нес "пояс смертника", который позже оказался муляжом.

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