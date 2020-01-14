Венеция внезапно пересохла после потопов, сеть поразили фото и видео

В пострадавшей от масштабного потопа Венеции, где после мощных ливней было затоплено более 80% города, аномально упал уровень воды в каналах.

В сети публикуют фото и видео из необычно безводной Венеции.

Это явление, которое совсем не украшает туристический город, эксперты объясняют приливами исключительно низкого уровня.

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Как известно, Венеция является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и местом паломничества для туристов. Здесь проживает всего около 50 тысяч человек, но каждый год Венецию посещают 36 миллионов туристов, которых привлекает "город на воде" - на 118 небольших островках, которые соединены каналами и более 400 мостами.





Во время прошлогоднего потопа, который был самым значительным за последние 50 лет, была серьезно повреждена знаменитая базилика Святого Марка. Городу был нанесен общий ущерб на 1 миллиард евро.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 23 декабря, Венеция снова начала уходить под воду, уровень воды поднялся на 144 см выше нормы.