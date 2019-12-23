Венеция снова начала уходить под воду: впечатляющие фото и видео

Венеция в понедельник, 23 декабря, снова начала уходить под воду, уровень воды поднялся на 144 см выше нормы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В результате затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам.

В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

По прогнозам специалистов, во вторник, 24 декабря, вода поднимется до отметки в 135 см.

25 декабря, когда католики празднуют Рождество, уровень воды также будет выше нормы - максимум составит 115 см.

Как сообщал "Апостроф", это не первое подтопление итальянского города, расположенного на воде. Так, ранее появились новые видео потопа в Венеции, снятые с земли и воздуха.