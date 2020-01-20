На Испанию обрушился мощный шторм со снегопадами: фото и видео

На восточное побережье Испании обрушился шторм "Глория" с сильными дождями и снегопадами, закрыты несколько автомобильных дорог.

Об этом сообщают местные СМИ.

Метеорологическая служба страны предупредила об ураганном ветре, дождях и снежных завалах - порывы могут достигать до 130 километров в час.

Отмечается, что в горных районах страны за сутки выпало около 40 сантиметров снега. Сутки не работал аэропорт Аликанте, были отменены 200 рейсов.

Не обошлось и без смертельных ЧП - на севере страны в провинции Астурия мужчина погиб под колесами на заснеженной дороге, когда надевал цепи на колеса своей машины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились яркие кадры последствий масштабного снегопада в Канаде, который прошел в нескольких городах провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.