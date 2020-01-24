RU  UA  EN

пятница, 24 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

24 января

22:20
Разведение войск на Донбассе: названы три новые участка
21:43
В Европе поймали одного из главных подозреваемых в убийстве Гандзюк
20:55
Массовое убийство в Германии: в полиции раскрыли детали жуткой трагедии
20:10
Вечер перестал быть скучным: в сети волна гнева из-за закрытия метро в центре Киева
19:36
В Донецке слышны звуки выстрелов: опубликованы видео очевидцев
19:00
Как не прогадать с макияжем на День святого Валентина: 6 полезных советов к празднику
18:55
Боится Гааги: в чем суть реформ Путина и куда они приведут Россию
18:30
В Украине зафиксированы первые подозрения на смертельный коронавирус
18:20
55-летняя Оксана Байрак объяснила появление новорожденного ребенка в ее семье
18:07
Полицейского в Киеве поймали на огромной взятке: опубликованы фото
18:05
В Киеве закрыли центральные станции метро: что происходит
18:03
Билли Айлиш призналась, как чуть не покончила с собой
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Смертельный коронавирус впервые зафиксировали в Европе: названы "пострадавшие" регионы

пятница, 24 января 2020, 22:55
переглянути новину українською

Во Франции были выявлены первые два случая заболевания смертельным коронавирусом nCoV, который появился в китайском городе Ухань.

Об этом заявила министр здравоохранения Аньес Бюзен в эфире французского телевидения.

Она сообщила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй - в Париже.

"Пациенту из Бордо 48 лет, он вернулся из Китая, заезжал в город Ухань. Он обратился по поводу симптомов 23 января. Со вчерашнего дня он госпитализирован в Бордо, в изолированной палате. С момента прибытия во Францию находился в контакте с десятком человек", – говорит министр.

Китаец по происхождению, этот пациент живет в департаменте Жиронда. В Ухане он находился в связи с профессиональными интересами, уточнила министр.

О парижском пациенте, по ее словам, пока известно мало. Его поместили в госпиталь Биша в 18-м округе французской столицы. Он также содержится в условиях изоляции.

"Мы знаем, что этот человек побывал в Китае, но не знаем, был ли он в Ухане", - сказала Бюзен.

Как ранее сообщал "Апостроф", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объявила об обнаружении в Украине первых подозрений на заболевание смертельным коронавирусом nCoV.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Украина в одиночку не победит Россию, надо действовать двумя путями - Ребекка Хармс

Новый парламент для Британии: что теперь будет с Brexit и Шотландией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: