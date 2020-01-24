Смертельный коронавирус впервые зафиксировали в Европе: названы "пострадавшие" регионы

Во Франции были выявлены первые два случая заболевания смертельным коронавирусом nCoV, который появился в китайском городе Ухань.

Об этом заявила министр здравоохранения Аньес Бюзен в эфире французского телевидения.

Она сообщила, что первый пациент проходит лечение в Бордо, а второй - в Париже.

"Пациенту из Бордо 48 лет, он вернулся из Китая, заезжал в город Ухань. Он обратился по поводу симптомов 23 января. Со вчерашнего дня он госпитализирован в Бордо, в изолированной палате. С момента прибытия во Францию находился в контакте с десятком человек", – говорит министр.

Китаец по происхождению, этот пациент живет в департаменте Жиронда. В Ухане он находился в связи с профессиональными интересами, уточнила министр.

О парижском пациенте, по ее словам, пока известно мало. Его поместили в госпиталь Биша в 18-м округе французской столицы. Он также содержится в условиях изоляции.

"Мы знаем, что этот человек побывал в Китае, но не знаем, был ли он в Ухане", - сказала Бюзен.

Как ранее сообщал "Апостроф", министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объявила об обнаружении в Украине первых подозрений на заболевание смертельным коронавирусом nCoV.