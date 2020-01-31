Позор вам: в Лондоне сожгли флаг ЕС, видео

В пятницу, 31 января, в центре Лондона за несколько часов до выхода Британии из ЕС, который запланирован в ночь на субботу, 1 февраля, сторонники Brexit сожгли флаг Европейского союза.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, на видео, опубликованном на YouTube, видно, как мужчина, завернутый в флаг Великобритании, сжигает флаг ЕС у Даунинг-стрит.

Между тем другие сторонники Brexit высмеивали противников выхода Великобритании. Примерно 200-300 человек, которые поддерживают членство в ЕС, шли от Даунинг-стрит к офису Европейской комиссии в Лондоне.

Несколько человек начали петь "позор вам, позор", "лузеры, лузеры" и "па-па, ЕС" на мелодию Auld Lang Syne - эту песню принято выполнять на прощание. Полиция сформировала линию, чтобы разделить две группы.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента по случаю Brexit.