В Польше задержали украинцев: в чем их обвиняют

В Польше задержали двух украинцев, которых подозревают в незаконном изготовлении документов для иностранцев.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Польское радио".

Они незаконно производили иностранцам документы для пребывания в Польше через фиктивное трудоустройство. Своей нелегальной деятельностью незаконная группа смогла получить виды на жительство для более 500 иностранцев.

По информации пограничников, в состав преступной группы, которая незаконно и за деньги помогала с документами на пребывание иностранцев в Польше, входили гражданин Азербайджана, двое граждан Украины азербайджанской национальности и гражданка Польши.

Как информировал "Апостроф" ранее, 4 сентября 2019 года в Варшаве (Польша) задержали троих украинцев, которые, якобы, угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

А уже через 10 дней в Польше задержали двух украинцев, которые контрабандой перевозили янтарь, а также представились сотрудниками украинских спецслужб.