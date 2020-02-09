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Внезапно съехал с дороги: новые детали, фото и видео ДТП автобуса с детьми в Чехии

воскресенье, 09 февраля 2020, 17:59
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Фото: Novinky.cz

Автобус с 70 детьми, который попал в аварию 9 февраля в Чехии, перевернулся после того, как по неизвестным причинам съехал с дороги.

Об этом сообщает местное издание Novinky.cz.

Авария произошла утром, около 09:00, возле местечка Блшаны в районе Лоуны.

По данным правоохранителей, водитель двухэтажного автобуса по неизвестным причинам съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось. На момент инцидента в салоне автобуса находились около 70 детей в возрасте от 15 до 18 лет.

Представители службы по вопросам чрезвычайных ситуаций рассказали, что в результате аварии один человек был тяжело травмирован, 6 - получили травмы средней тяжести, и еще 62 человека получили легкие повреждения.

Как ранее сообщал "Апостроф", также 9 февраля в Кемеровской области России автобус с 50 пассажирами столкнулся с грузовой фурой.

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