Организовало ФСБ: раскрыты детали громкого убийства в Европе

Убийство известного борца за независимость Чечни, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Германии было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Об этом говорится в отчете международной группы журналистов-расследователей Bellingcat.

"Это расследование окончательно устанавливает, что главная служба безопасности российского государства подготовила и совершила экстерриториальное убийство в столице Германии в 2019 году", - утверждают расследователи.

По их словам, альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности исключены как маловероятные.

Как установили расследователи, подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ Эдуард Бендерский. При этом в ФСБ и российской полиции знали о личности задержанного убийцы и пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся его самого и ближайших родственников.

"Мы определили, что существенная поддержка операции - как для обучения убийцы, так и для выдачи поддельных документов, удостоверяющих личность - была оказана непосредственно ФСБ и на основе так называемого Центра специальных операций ФСБ", - говорится в отчете.

Как сообщал "Апостроф", преступником, который убил в Германии Зелимхана Хангошвили, оказался российский криминальный авторитет Вадим Красиков, которого покрывают власти РФ.