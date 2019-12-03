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Россия покрывает киллера-рецидивиста, совершившего убийство в Берлине: фото и биография

вторник, 03 декабря 2019, 18:21
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Преступником, убившим в Германии известного борца за независимость Чечни Зелимхана Хангошвили, оказался российский криминальный авторитет Вадим Красиков, которого покрывают власти РФ.

Об этом говорится в совместной публикации изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

Сообщается, что Красиков, въехваший в Германию как "Вадим Соколов", родился 10.08.1965 года и ранее уже находился в России в розыске за убийство.

Известно, что в 2013 году Красиков убил предпринимателя Альберта Назарова в Москве, к которому подъехал на велосипеде. Сцена убийства попала на камеры слежения в подъезде. В новостях убийца тут же прославился как "киллер на велосипеде".

23 августа 2019 года в Берлине Красиков убил Хангошвили, а затем скрылся с места убийства - все так же на велосипеде.

Журналисты также отмечают странное прекращение розыска Красикова в 2015 году и исчезновение информации о нем с российских баз данных. По их мнению, это свидетельствует о сотрудничестве преступника с властями РФ.

Сообщается, что связь Красикова с российскими властями признали уже и немецкие власти — под свой контроль расследование взял генпрокурор ФРГ Петер Франк.

Как сообщал "Апостроф", Агентство внутренней безопасности Польши задержало мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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