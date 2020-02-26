Коронавирус атакует Европу, но утихает в Китае: свежие данные о жертвах опасного "убийцы"

В Китае за сутки появились 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, при этом, 52 человека скончались. В тоже время, как утверждают специалисты, эпидемия коронавируса в Китае идет на спад, чего не скажешь о Европе, где первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали еще в Румынии, Швейцарии и Каталонии - регионе на севере Испании.

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Отмечается, что к 26 февраля вирус выявили у 78 064 человек в Китае, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек. На данный момент вылечились от коронавируса 29 745 (+2512 за сутки).

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия китайского коронавируса COVID-2019 уже прошла свой пик, о чем свидетельствует сокращение количества новых случаев заражения. Эксперты заявили, что самым опасным был период с 23 января по 2 февраля.

В тоже время, в Испании по состоянию на утро 26 февраля количество больных коронавирусной инфекцией Covid-19 возросло до девяти.

А во Франции и Германии зафиксированы по два новых случая заражения коронавирусом COVID-2019. При этом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 14, в Германии – 18. В частности, например, в Париже коронавирус выявили у молодой китаянки, которая недавно вернулась из Китая.

Подробнее о том, что нужно сделать Украине, чтобы защититься от распространения эпидемии коронавируса, читайте в материале "Апострофа": Иногда он возвращается: коронавирус преподнес опасный сюрприз, чего ждать Украине.