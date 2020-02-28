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Во Франции протестующие устроили жуткий пожар: опубликованы видео и фото

пятница, 28 февраля 2020, 20:43
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Из Лионского вокзала в центре Парижа эвакуировали людей из-за масштабного пожара, который устроили участники протеста против концерта конголезского певца Фалли Ипупа.

Видео чрезвычайного происшествия очевидцы публикуют в соцсетях.

По сообщению французских СМИ, виновниками пожара стали люди, которые протестовали против приезда во Францию конголезского певца Фалли Ипупа, которого считают приближенным к правящему в стране режиму. Чтобы выразить свое несогласие с его концертом в AccorHotels Arena, они начали поджигать мусорные баки и скутеры, расположенные на улице возле концертной площадки.

Вскоре весь район окутал густой дым, поднялась стена пламени. Спасателям, которые прибыли на нескольких пожарных машинах, протестующие препятствовали тушению пожара.

В полиции подтвердили, что из-за этого инцидента пришлось эвакуировать железнодорожный вокзал Парижа Гар-де-Лион.


"Огонь имеет криминальное происхождение и является результатом "недопустимых злоупотреблений, совершаемых на полях концерта", – сказано в сообщении полиции.

Через некоторое время пожарным все таки удалось погасить огонь.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2019 года в столице Франции произошел масштабный пожар в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери.

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