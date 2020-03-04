Италия может пойти на радикальные меры из-за вспышки смертельного коронавируса: подробности

Правительство Италии рассматривает комплекс мер по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, рассматривается возможность закрытия школ по всей стране. Также планируется запрет на 30 дней на любые собрания: конгрессы, конференции, концерты и спортивные мероприятия. Уже объявлено о переносе с апреля на июнь винной выставки-ярмарки "Винитали" в Вероне и отмене мартовского полумарафона Рим – Осетия.

Кроме того, готовится ряд рекомендаций по предотвращению заражения: дистанция не менее метра между людьми в общественных местах, приветствия на расстоянии без рукопожатия и объятий с поцелуями. Людям старше 75 лет будет рекомендовано не выходить из дома.

Как известно, 3 марта первый случай заболевания зафиксировали и в Украине. Вирус диагностировали у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Как сообщал "Апостроф", после первого подтвержденного случае заражения коронавирусом, в Украине планируют изменить правила вызова кареты скорой помощи.