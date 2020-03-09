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Почувствовал жар: в штаб-квартире НАТО зафиксировали первый случай коронавируса

понедельник, 09 марта 2020, 16:43
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В понедельник, 9 марта, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подтвердили случай заражения коронавирусом, который продолжает распространятся по миру, у своего сотрудника.

Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

"Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, который работает в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, имеет положительный результат на COVID-19. Сотрудник вернулся из отпуска в северной Италии, почувствовал себя плохо в конце прошлой недели и прошел тестирование из-за появления симптомов, похожих на жар. В настоящее время сотрудник находится дома в изоляции", - говорится в сообщении.

Из-за этого случая в НАТО временно приостановили рабочие поездки некоторых сотрудников, а также групповые посещения штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Поощряется работа сотрудников из дома.

Превентивные меры в штаб-квартире НАТО введены с целью обеспечения безопасности персонала и посетителей на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал "Апостроф", по прогнозам ВОЗ коронавирус из Китая вряд ли прекратит свое распространение летом.

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