Шокирующие цифры в Италии и осложнение болезни: коронавирус убивает Европу

Смертельный коронавирус из Китая вынуждает страны, в том числе Украину, прибегать к крайним мерам из-за стремительного распространения и роста уровня смертности. Президент Владимир Зеленский записал экстренное обращение украинцам. Медики распространяют памятки о том, как защититься от коронавируса дома, на работе и в дороге. "Апостроф" рассказывает все, что известно на данный момент про развитие болезни в разных странах.

По состоянию на утро 14 марта в мире заражены 145 369 человек. За сутки цифра выросла более чем на 9 тысяч человек. От болезни за сутки скончались 453 зараженных. С начала распространения вируса всего умерло 5 429 человек. Вылечить удалось 71 694 заболевших (+1 336 за последние сутки). Свежие данные можно посмотреть на онлайн-карте.

Что происходит после излечения

Излечившиеся от нового типа коронавируса пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, сообщили в управлении больничных учреждений Гонконга. Вывод основан на исследовании состояния группы из 12 выздоровевших пациентов. Как сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, двое или трое из них уже не способны делать то, что могли делать раньше: "Они задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30% (после выздоровления)".

Радомышль

Из-за смертельного случая город решили полностью изолировать. Глава райгосадминистрации Виктор Пулковский рекомендовал всем местным жителям и гостям района ограничить передвижение по городу и поселкам, избегать мест пребывания большого количества людей и контактов с людьми, у которых есть симптомы заболевания. с шести утра 14 марта отменено движение всех рейсовых автобусов по всему району и в направлениях Киева и Житомира.

Местные власти пока не знают, как похоронить 71-летнюю женщину, которая умерла от коронавируса.Власти не согласовали процедуру дальнейшего обращения с телом. В области ждут конечных инструкций от руководств сфер здравоохранения. Так, председатель житомирской облгосадминистрации рассказал, что дезинфицируются все места, где была больная женщина (церковь, автовокзал).

Родственники и люди, с которыми она контактировала, находятся под контролем. Теперь надо решить, как похоронить женщину, как утилизировать ее вещи.Есть алгоритм, но должны его согласовать с главным санврачом. В области ждут дальнейших распоряжений.

После первого случая смерти еще пять человек обратились к медикам с жалобами на высокую температуру и насморк - они ранее контактировали с больной COVID-19. Три человека сейчас на самоизоляции, по поводу еще двух принимаются решение. Все они посещали 8 марта церковь, где в тот день была и больная женщина.

Черновцы

Состояние мужчины, у которого накануне подтвердили COVID-19, стабильное. Его жена, которая является носительницей вируса, сейчас на обсервации - у нее нет симптомов инфекционного заболевания. Контактных лиц установили, они также под наблюдением врачей.

Глава ОГА Сергей Осачук объявил о введении с 14 марта режима чрезвычайной ситуации в области из-за двух подтвержденных случаев коронавируса.

Поздно вечером 13 марта в области госпитализировали с повышенной температурой тела мать и двоих детей. Все они контактировали с человеком, который вернулся из Италии и был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Также в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию. Как выяснилось - 29 февраля он вернулся из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Италия

За сутки количество больных увеличилась на 5198. Умерли 250 человек, вылечились 394. В стране инфицировано 8% медработников.





Испания

13 марта власти ввели чрезвычайный режим, который продлится две недели. Премьер-министр Педро Санчес подчеркнул, что Испания задействует военных для сдерживания распространения вируса.

+2000 зараженных за последние сутки. Всего 5232. Начался неконтролируемый процесс. Глава правительства Каталонии объявил об изоляции этого автономного сообщества из-за коронавируса и просит премьера Испании содействовать прекращению воздушного и морского сообщения.

Ситуация в других странах

Беларусь

По официальным данным в стране 27 зараженных. Украина закрывает границу с Беларусью, посольство прекращает консульский прием.

Польша закрывает границы и отменяет все международные рейсы на 10 дней. Въезд возможен только полякам, но с обязательным карантином в 14 дней. С 15 марта закрываются кафе, бары, рестораны и клубы (могут работать только доставкой на дом), а также будет ограничена работа торговых центров. Общественный транспорт, банки и частные компании, супермаркеты и аптеки продолжают работу.

На данный момент в Польше 81 зараженный, 2 случая смерти. Наибольший рост за сегодня в Люблине. Евросоюз выделяет стране 37,5 миллиардов евро на борьбу с болезнью.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рекомендовал защищаться от коронавируса народным средством - дымом священного растения гармалы. По его словам, дым растения не дает вирусу проникнуть в организм.

Министерство обороны США с 16 марта до 11 мая вводит ограничение на поездки внутри страны в связи с распространением коронавируса нового типа. Новые правила касаются американских военнослужащих, гражданских лиц минобороны и членов их семей. Запрещаются все внутренние передвижения указанных лиц. Исключения возможны для неотложных поездок, необходимых в целях выполнения миссии или по гуманитарным причинам. В стране объявлена чрезвычайная ситуация.

В Нью-Йорке свыше 50 постоянных представительств стран при Организации Объединенных Наций (ООН) перевели сотрудников на удаленную работу.

Болезнь атакует Африку. Первый подтвержденный случай заражения был отмечен лишь 14 февраля в Египте. Первая смерть зафиксирована 8 марта: скончался 60-летний турист из ФРГ, находивший в Хургаде. Всего в Египте умерли 2 человека. Инфицированные коронавирусом выявлены в 14 странах Африки: всего 164 случая, из них шесть с летальным исходом.

Президент Венесуэлы запретил пользоваться общественным транспортом без маски: "Ни один пассажир не будет допущен ни в метро, ни в поезд, если у него не будет медицинской маски. У всех должна быть маска".

Власти Саудовской Аравии приняли решение приостановить все международные рейсы на две недели в связи с распространение коронавируса.

В Швейцарии за сутки насчитали 487 новых больных и 7 смертей.

Дания решила закрыть границы и не пускать иностранцев, чтобы помешать распространению коронавируса: "Мы видим, как ситуация в Италии стала катастрофической. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы мы справились с этой ситуацией по-другому".

Турция закрывает все пограничные пункты пропуска для пассажиров из Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

В России коронавирус выявили у двух пациентов в Кемерово. На данный момент в стране 47 зараженных. РФ с 16 марта ограничивает авиасообщение со странами Евросоюза за исключением регулярных рейсов в столицы и чартеров. Премьер-министр РФ утвердил комплекс мер, согласно которым предусматривается закрытие сухопутных участков границы с Польшей и Норвегией.

Власти Великобритании планируют принять меры по борьбе с коронавирусом, которые, в частности, позволят полиции задерживать граждан с подозрением на эту инфекцию.

Во Франции призвали не отправлять детей в школы, если те накануне вернулись из поездки в Италию.

В Иране объявлены каникулы практически во всех провинциях — от детсадов и школ до вузов.

В Южной Корее учеба во всех школах и дошкольных учреждениях отложена до 23 марта.