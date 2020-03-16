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Несколько стран прекратили действие Шенгена из-за коронавируса: опубликован список

понедельник, 16 марта 2020, 15:37
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Фото: из открытых источников

В сети появилось сообщение о том, что восемь стран Евросоюза приостановили действие Шенгенского договора и ввели пограничный контроль.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус. Экстренно".

Как сказано в сообщении, контроль на границах возобновили в таких странах - Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва, Германия и Швейцария.

Официального подтверждения эта информация не получила, хотя ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщала о том, что страны Евросоюза могут приостановить действие Шенгена в связи с угрозой распространения нового коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", в Польше с понедельника, 9 марта, запустили санитарный контроль на границе.

Напомним, что власти Украины приняли решение закрыть границу для всех иностранцев, в то же время другие страны также пытаются обезопасить своих граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

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