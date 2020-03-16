Несколько стран прекратили действие Шенгена из-за коронавируса: опубликован список

В сети появилось сообщение о том, что восемь стран Евросоюза приостановили действие Шенгенского договора и ввели пограничный контроль.
Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус. Экстренно".
Как сказано в сообщении, контроль на границах возобновили в таких странах - Австрия, Венгрия, Чехия, Дания, Польша, Литва, Германия и Швейцария.
Официального подтверждения эта информация не получила, хотя ранее представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщала о том, что страны Евросоюза могут приостановить действие Шенгена в связи с угрозой распространения нового коронавируса.
Как сообщал "Апостроф", в Польше с понедельника, 9 марта, запустили санитарный контроль на границе.
Напомним, что власти Украины приняли решение закрыть границу для всех иностранцев, в то же время другие страны также пытаются обезопасить своих граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.