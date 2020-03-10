Из-за коронавируса Польша запустила санконтроль для всех, кто въезжает в страну: фото

В Польше, где в среду, 4 марта, зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, с понедельника, 9 марта, запустили санитарный контроль на границе.

Об этом сообщают местные СМИ.

Во-первых, будут измерять температуру водителя и всех пассажиров. Затем будут проверяться документы путешественника, будет собираться информация о маршруте транспортного средства.

"Если все в порядке, этот процесс будет очень коротким, - пояснил в комментарии изданию комендант Пограничной службы. - Если будет подозрение на коронавирус, транспортное средство будет обособлено и будут приниматься дополнительные действия".

В частности, речь идет о проверке пассажиров и водителей автобусов, микроавтобусов и паромов, которые, в частности, судя по фото, проверяют на погранпереходе на границе с Чехией.

Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1 Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1 Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1 Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1 Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1 Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1 Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1 Newspix.pl / Rafal Klimkiewicz / EDYTOR.net 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", смертельный коронавирус из Китая начал атаковать новые страны, в то же время в самой Поднебесной число новых заражений за сутки упало.