В Испании поймали кашляющего "террориста", который напал на полицейских

В Испании, в провинции Кадис был задержан мужчина, который кашлял на правоохранителей.

Об этом пишут местные издания.

Журналисты уточнили, что необычное нападение на полицейских произошло в муниципалитете Чиклана-де-ла-Фронтера. Там мужчина примерно 30 лет накинулся на правоохранителей, которые регулировали перемещение людей и следили за соблюдением режима чрезвычайного положения. Они проводили инструкции паре, когда к ним подошел мужчина начал их оскорблять и умышленно начал кашлять на них, не прикрываясь.

После этого хулиган накинулся на полицейских с кулаками, те получили травмы. Мужчина был задержан за "предполагаемое преступление" или по факту - нападение на представителей закона.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео, как мужчина напал на кассира в одном из магазинов Киева за то, что тот был без лицевой маски.

Ранее ученые опубликовали карту заражений коронавирусом в Европе, согласно ей Испания стала второй по количеству заражений COVID-19 и вирусной опасности в регионе.