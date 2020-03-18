В Италии коронавирус за сутки убил почти 500 человек

Руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в среду, 18 марта, проинформировал о выявлении за сутки 2648 новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в стране, 475 человек от болезни скончались.

Об этом сообщает итальянская пресса.

По словам Боррелли, большинство случаев смерти зафиксировано в больницах, но много также умерло в домах престарелых.

Больше всего летальных случаев в этот день было зафиксировано в Ломбардии - 313, еще 65 - в Эмилия-Романье.

Всего в настоящий момент в Италии выявлено 28710 инфицированных, 4025 человек вылечились.

Италия продолжает оставаться одной из наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологической ситуации страной мира.

Как сообщал "Апостроф", по данным на вторник, 17 марта, в Италии, которая лидирует по количеству смертей от коронавируса, за сутки COVID-19 убил 345 человек.