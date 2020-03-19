В Италии колонна военных авто развозит по крематориям жертв коронавируса: жуткие фото и видео

В итальянском городе Бергамо, на северо-востоке от Милана, городской крематорий оказался переполнен и тела погибших от эпидемии коронавируса были вынуждены везти военными грузовиками в соседние города.

Об этом сообщает местное издание bergamo.corriere.it.

Крематорий в Бергамо работал 24 часа в сутки в течение недели. Вечером в среду, 18 марта, армейские грузовики повезли десятки гробов, около шестидесяти, с кладбища Бергамо в крематории в других регионах.

Издание сообщает, что гробы с кладбища в Бергамо, будут доставлены в крематории в Модене, Акви-Терме, Домодоссоле, Парме, Пьяченце и нескольких других городах, которые дали согласие. Как только кремация будет выполнена, пепел будет возвращен в Бергамо.

Отмечается, что некоторые похоронные агентства в городе также не могут полноценно работать из-за слишком большой нагрузки, кроме того, некоторые их сотрудники заболели.

Как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 18 марта, в Италии был поставлен суточный рекорд по количеству погибших от коронавируса за день – 475 человек.