Это катастрофа: в Италии рекордное количество смертей от коронавируса за день

За минувшие сутки в Италии умерли 627 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19. Всего от коронавируса в Италии умерло 4032 человека.

Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли.

В стране было зарегистрировано 5986 новых случаев заболевания коронавирусом за день. Общее число таким образом достигло 47 021, включая выздоровевших и умерших. Текущее число зараженных – 37 860.

Общее количество умерших от коронавируса в Италии составляет 4032 человека, что уже почти на тысячу больше, чем количество умерших от коронавируса в Китае. Также цифра в 627 смертей за день является новой печальной статистикой для Италии. Ранее самым большим числом было 475 умерших за сутки - такую трагичную цифру зафиксировали в среду.

Подробнее о ситуации с коронавирусом читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.