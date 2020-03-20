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Это катастрофа: в Италии рекордное количество смертей от коронавируса за день

пятница, 20 марта 2020, 19:40
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Фото: Times of Israel

За минувшие сутки в Италии умерли 627 человек, заразившихся коронавирусом Covid-19. Всего от коронавируса в Италии умерло 4032 человека.

Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли.

В стране было зарегистрировано 5986 новых случаев заболевания коронавирусом за день. Общее число таким образом достигло 47 021, включая выздоровевших и умерших. Текущее число зараженных – 37 860.

Общее количество умерших от коронавируса в Италии составляет 4032 человека, что уже почти на тысячу больше, чем количество умерших от коронавируса в Китае. Также цифра в 627 смертей за день является новой печальной статистикой для Италии. Ранее самым большим числом было 475 умерших за сутки - такую трагичную цифру зафиксировали в среду.

Подробнее о ситуации с коронавирусом читайте в материале "Апострофа": Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта.

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