Почти 5000 умерших: Италия шокировала новыми страшными цифрами жертв коронавируса

По данным на субботу, 21 марта, в Италии с начала пандемии коронавируса умерли уже 4825 человек. Только за последние сутки жизни лишились 793 человека, что на 166 человек больше, чем в пятницу, 20 марта.

Об этом заявил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли.

Отметим, что наибольшее число умерших насчитывается в Ломбардии. Только здесь за сутки умерли 546 человек от общего количества умерших по стране.

При этом, уточняется, что только в Ломбардии с начала пандемии коронавируса умерли уже 3095 человек.

Всего в Италии насчитывается 42 681 человек, заболевших коронавирусом. Более 6 тысячам удалось вылечиться.

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