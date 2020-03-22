RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 марта

19:09
Поход в салон придется отложить: 5 советов по уходу за ногтями в домашних условиях Lime
18:56
В Испании коронавирусом заразился легендарный певец
18:30
Доктор Комаровский рассказал, как сделать антисептик в домашних условиях: видео
17:55
"Самолет жизни" из Китая для Украины: в МОЗ рассказали важные детали о тестах на коронавирус
17:16
Коронавирус пока не отступил: в Минздраве уточнили данные о "выздоровевших" украинцах
16:58
Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали ответ
16:47
Под Киевом произошло масштабное ДТП с множеством пострадавших: фото
16:12
Сколько заболевших коронавирусом в Киеве: в Минздраве уточнили данные
15:44
В Украине разворачивается громкий скандал вокруг тестов на коронавирус из Китая
15:23
Коронавирус отступает? В Украине выздоровело много заболевших
15:06
Ехали на поезде: появились тревожные подробности о заболевших коронавирусом из Днепра
14:57
Испания выходит на "итальянские" цифры смертей от коронавируса: жуткие данные
Все новости

Ангела Меркель ушла на карантин из-за коронавируса: фото

воскресенье, 22 марта 2020, 20:31
переглянути новину українською

Немецкого канцлера Ангелу Меркель отправили на карантин из-за коронавируса из-за недавнего общения с врачом, у которого обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает RTL.

При этом, как сообщает издание, несмотря на то, что Меркель должна находиться на карантине, ее заметили в супермаркете.

Отмечается, что канцлер была одета в свой привычный синий брючный костюм. В ее корзине кроме продуктов заметили небольшую пачку туалетной бумаги и четыре бутылки вина Ricossa.

Ее постоянно можно встретить на берлинском рынке HIT Ullrich ("Разнообразие и качество") на Mohrenstrasse, ведь закупки Меркель всегда осуществляет самостоятельно. Сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти не возможно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании коронавирусом заразился легендарный певец Пласидо Доминго.

Также ранее коронавирусом заразился князь Монако Альбер II.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: