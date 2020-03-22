Ангела Меркель ушла на карантин из-за коронавируса: фото

Немецкого канцлера Ангелу Меркель отправили на карантин из-за коронавируса из-за недавнего общения с врачом, у которого обнаружили COVID-19.

Об этом сообщает RTL.

При этом, как сообщает издание, несмотря на то, что Меркель должна находиться на карантине, ее заметили в супермаркете.

Отмечается, что канцлер была одета в свой привычный синий брючный костюм. В ее корзине кроме продуктов заметили небольшую пачку туалетной бумаги и четыре бутылки вина Ricossa.

Ее постоянно можно встретить на берлинском рынке HIT Ullrich ("Разнообразие и качество") на Mohrenstrasse, ведь закупки Меркель всегда осуществляет самостоятельно. Сохранять рекомендуемую дистанцию в два метра в этом месте почти не возможно.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Испании коронавирусом заразился легендарный певец Пласидо Доминго.

Также ранее коронавирусом заразился князь Монако Альбер II.