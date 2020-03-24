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Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после симптомов у отца: видео

вторник, 24 марта 2020, 20:08
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Известная шведская экоактивистка, 17-летняя Грета Тунберг обнаружила у себя и своего отца симптомы, характерные для инфицированных коронавирусом COVID-19.

В интервью научно-популярному журналу New Scientist девушка рассказала, что могла заразиться новым коронавирусом после поездки в Европу,

По словам активистки, она и ее 50-летний отец, актер Сванте Тунберг начали испытывать недомогание после недавней железнодорожной поездки по центральной Европе. Путешествие состоялось еще до того, как власти ряда европейских стран существенно ограничили передвижения граждан по своим территориям из-за пандемии коронавируса.

Ни Грету Тунберг, ни ее отца не проверяли на коронавирус, поскольку в Швеции на новую инфекцию тестируют только людей с самыми серьезными симптомами, а также представителей групп населения, наиболее уязвимых для COVID-19.

На всякий случай экоактивистка решила самоизолироваться после возвращения в Швецию, чтобы никого подвергать риску заражения.

"Спустя несколько дней я начала чувствовать некоторые симптомы (заражения COVID-19, - "Апостроф"). В то же самое время у моего отца симптомы начали проявляться гораздо сильнее", - отметила девушка.


По ее словам, если бы не отец, она бы даже и не подумала бы, что может быть заражена.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 24 марта, во Франции умер всемирно известный джазовый саксофонист, эмигрант из Камеруна Ману Дибанго, который был заражен коронавирусной инфекцией.

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