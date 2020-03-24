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Польша ввела "драконовские" меры для борьбы с коронавирусом

вторник, 24 марта 2020, 18:15
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В Польше ввели дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса, они продлятся до 11 апреля.

Об этом сообщает Polskie Radio.

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"Вводятся ограничения в передвижении. И перед нами - сложная фаза. Потому что эти ограничения касаются каждого из нас, нашей обыденной жизни", - сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский уточнил: "С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин".

Не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Но запрещены массовые скопления людей, в т.ч. детей на игровых площадках, пикники и т.д. Любые публичные собрания, то есть собрания более двух человек, запрещены. Ограничения на собрания более двух человек не распространяются на семьи. Не более пяти верующих смогут присутствовать на мессах (не считая священников). Ограничения не касаются волонтеров, которые помогают, например, пожилым людям.

Количество пассажиров в общественном транспорте также ограничено: в салоне сможет находиться не больше людей, чем половина всех мест для сидения.

Каждый, кто возвращается из-за границы, должен пройти двухнедельный карантин. Это не относится к лицам, которые путешествуют в связи с работой.

За нарушение ограничений будут налагаться штрафы до 5000 злотых (около 1090 евро).

По данным на 17.00 24 марта в Польше отмечено почти 800 случаев коронавируса, 9 человек умерли.

Как сообщал "Апостроф" в Польше наложил на себя руки профессор, консультант гинекологии и акушерства Войцех Ракита. Известно, что он был заражен коронавирусом.

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