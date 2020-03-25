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Франция побила трагический "рекорд" по смертности от коронавируса: жуткие цифры

среда, 25 марта 2020, 10:24
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Коронавирус во Франции Фото: Google

Во Франции количество смертей от коронавируса COVID-19 превысило 1000.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные из официальных источников страны.

Так, согласно информации журналистов, общее число летальных исходов среди пациентов у которых диагностирован коронавирус во Франции достигло 1 100. При этом за сутки 24 марта умерло 240 человек.

Отмечается, что в данный момент Франция, с 22300 пациентами с подтвержденным диагнозом коронавирус, на третьем месте в Европе по количеству заболевших COVID-19. Во французских медицинских учреждениях находятся 10176 пациентов, 2516 – в тяжелом состоянии. При этом 3281 человек, по данным Минздрава Франции, вылечились.

На первом месте по зараженным COVID-19 в Европе находится Италия, на втором – Испания.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Франции умер всемирно известный джазовый саксофонист, который заразился коронавирусом.

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