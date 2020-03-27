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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В Испании превысили жуткий рекорд по коронавирусу: опубликованы новые цифры

пятница, 27 марта 2020, 16:48
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За один день в Испании умерло 769 человек с диагнозом коронавирус Covid-19, новых случаев заражения было обнаружено – 4858.

Об этом сообщает El Pais.

Больше всего смертей в эпицентрах эпидемии – столице Испании Мадриде (здесь за один день зафиксировали 322 смерти) и в Каталонии (208 смертей).

Таким образом, общее количество зараженных вирусом людей выросло до 64 059 человек. Цифры, однако, указывают на то, что число новых инфекций может замедляться, так как за прошедшие сутки количество инфицированных выросло на 14%, тогда как днем ранее рост составлял 18%, а позавчера - 20%.

Также отмечается, что от коронавируса вылечились 9357 человек, а это почти вдвое больше, чем умерло.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Италии 101-летнему жителю удалось вылечиться от коронавируса, при том, что в свое время он также победил смертоносную "испанку".

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