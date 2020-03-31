Франция поставила рекорд по смертности от коронавируса: как болезнь атакует страну

Во Франции от коронавируса за последние сутки скончались 499 человек.

Об этом сообщил во вторник, 31 марта, замминистра здравоохранения Жером Саломон.

Это наивысший показатель по числу смертей от COVID-19 за сутки во Франции с начала эпидемии. При этом, с начала эпидемии от COVID-19 скончались в общей сложности 3523 человека. Более 22 тысяч человек госпитализированы с диагнозом COVID-19. Состояние более 5500 пациентов оценивается как тяжелое. За минувшие сутки 558 пациентов с коронавирусом доставили в реанимацию. 34% французских пациентов в реанимации младше 60 лет.

Добавим, что с начала пандемии в стране заболели 52 128 человек, вылечилось - 9 444 человек. В настоящее время насчитывается 39 161 инфицированных. Только за последние сутки коронавирусом заразились 7 578 человек.

Отметим, что в официальную статистику, которую каждый вечер оглашает министерство здравоохранения Франции, не входят возможные новые случаи смерти от коронавирусной инфекции в домах престарелых.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус заразил 800 тыс. человек: что происходит в Украине и мире.