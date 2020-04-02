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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Коронавирус свирепствует в Италии: обновленные данные о жертвах

четверг, 02 апреля 2020, 19:35
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Вечером в четверг, 2 апреля, в Италии сообщили, что за последние 24 часа в стране скончалось 760 человек с диагнозом коронавирус Covid-19.

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Об этом сообщает газета La Repubblica.

Таким образом, общее число умерших в стране составляет 13915 человек ("суточное" количество умерших днем ранее составляло 727 человек). Также за день было обнаружено 2477 новых подтвержденных случаев заражение коронавирусом (1 апреля было обнаружено 2937 новых случаев, а 31 марта – 2107).

Как отмечается, такая статистика дает некоторый повод для оптимизма, поскольку 2 апреля было сделано 39809 тестов, что примерно на 5 тысяч больше, чем днем ранее. Таким образом, количество тестов на один выявленный случай коронавируса составило 8,5 сделанных мазков, что является самым низким показателем за месяц.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 2 апреля, в Украине зафиксировано 820 случаев заражения коронавирусом COVID-19, самой критической является ситуация в Киевской и Черновицкой области – 224 и 143 случая соответственно.

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