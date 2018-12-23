В Москве к могиле Сталина принесли тысячи кровавых цветов: в сети подметили неладное

В сети заподозрили, что возложение цветов к могиле Иосифа Сталина в Москве является проплаченной постановочной акцией.

Пользователи Twitter проанализировали фотографии с мероприятия.

Как известно, в день рождения Сталина 21 декабря к его могиле у стен Кремля принесли рекордное количество гвоздик - более 13 тысяч. По мнению комментаторов, акция была организована по заказу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Пользователи сети также посчитали, что большинство пришедших к стенам Кремля были "массовкой", которые лишь возложили к могиле Сталина приготовленные заранее цветы.

"Почитатель походу там один, а все остальные выступали в роли массовки для ТВ и грузчиков, таща охапки цветов от ящиков к памятнику", - написал в частности блогер "Лицемерная Россия".

Это замечательно.

(нынешним после смерти такого от народа не дождаться) pic.twitter.com/JtPgi3JVUW — Саня Усов (@movII6mjSnhHpep) 21 декабря 2018 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее России улицу Мира собрались переименовать в честь Сталина.