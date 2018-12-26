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Путину устроили встречу с миллиардерами: кто пришел, фото

среда, 26 декабря 2018, 19:03

Президент РФ Владимир Путин 26 декабря провел традиционную встречу с российскими бизнесменами и олигархами.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в Кремль были приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.

В частности на встречу с главой РФ попали: бизнесмен Алишер Усманов, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, бизнесмен Михаил Прохоров, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

По информации СМИ, во избежание претензий и обид рассадка гостей на встрече была по алфавиту. Среди приглашенных оказалась единственная женщина-бизнесмен - Наталья Касперская.

Скриншоты с сайта "Ведомости"

Путин в частности поднял вопрос национальных проектов, а также перечислил приоритетные направления для сотрудничества: повышение производительности труда, обновление производств за счёт современных технологий.

"Обновление производств за счёт современных, более эффективных технологий – важнейшая задача. А также подготовка профессиональных кадров и постоянное повышение компетенции занятых в экономике страны людей", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские пропагандисты показали испытание ракеты, лично запущенной Путиным.

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