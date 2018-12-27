Золотов заглотнул: в России рассказали, как Путин стравил башни Кремля

Президент России Владимир Путин старается поддерживать борьбу и конкуренцию между различными силовыми органами в России, чтобы сохранить собственное влияние и власть.

Об этом "Апострофу" рассказал российский оппозиционер Константин Боровой.

"Это конкуренция и борьба между различными так называемыми диванными партиями внутри Кремля, которые борются за влияние, близость к президенту, финансирование и ситуацию, в которой они могут оказаться после ухода Путина. Им нужно сохранить необходимое влияние в так называемом переходном периоде. То есть мы видим обычную, довольно жесткую конкуренцию, которая в основном проходит не в очень цивилизованных формах. Но это силовики, которые не владеют инструментами дипломатической борьбы, владея при этом инструментами интриг", – говорит Боровой.

По его словам, весь скандал с главой Росгвардии Виктором Золотовым и его обращением к Алексею Навальному был спровоцирован спецслужбами.

"Золотов попытался выдвинуться в информационное пространство, стать заметной фигурой. Но прежде всего его заметили конкуренты и поняли, что он заявил об усилении своего влияния – а это немного самоподстава. И естественно, с ним начали бороться. Насколько я знаю, первоначальный компромат на Росгвардию – это то, что Навальный получил от своих кураторов в спецслужбах (от Чемезова). Но этот компромат спровоцировал Золотова на попытку оправдаться и ответные действия против Навального. И таким образом ФСБшники добились своего, поскольку Золотов не семи пядей во лбу. Говорят, что он отчеты не мог писать самостоятельно, прося друзей это делать. И он легко заглотнул блесну конкурентов. Конечно, Золотов сам себе нанес серьезный ущерб. Если бы он не сделал проблему публичной, то она могла исчезнуть сама собой…", – отмечает российский оппозиционер.

В то же время, такая борьба не свидетельствует о дестабилизации российской системы.

"Более того, Путин поддерживает подобную борьбу и конкуренцию. В начальный период своего правления Путин пытался концентрировать все в один руках – тогда ФСБ начала очень активно контролировать армию, ГРУ и другие спецслужбы. Но Путин со временем решил, что более оптимальной технологией будет конкуренция, в которой допускается стравливание союзников, которые между собой разбираются. Уж во всяком случае, они не думают об объединении против самого Путина", – резюмирует Боровой.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация.