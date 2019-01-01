Появились подробности задержания в Москве "шпиона" из США

Американец Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, раньше служил в морской пехоте, но сейчас в отставке.

Об этом рассказал его брат-близнец Дэвид Уилан, передает CNN.

Как рассказал Дэвид Уилан, его брат приехал в Москву на свадьбу, но 28 декабря связь с ним пропала. Чем сейчас занимается Пол Уилан и на чью свадьбу он приехал, брат не уточнил. Его семья связалась с американскими властями.

"Его невиновность не вызывает сомнений, мы ожидаем, что его права будут соблюдены", — сказал Дэвид Уилан.

Ранее появлялись сообщения, что Пол Уилан работал в кадровом агентстве Kelly Services. Там подтвердили, что до 2016 года у них был сотрудник с таким именем, но не смогли уточнить, он ли был задержан в России.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России дали крупный тюремный срок украинскому "шпиону", работавшему в МВД.