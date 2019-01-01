В Магнитогорске произошло новое ЧП: опубликовано видео

В центре российского Магнитогорска, недалеко от места взрыва в жилом доме, взорвалась пассажирская маршрутка.

Об этом сообщает mk.ru, ссылаясь на данные соцсетей.

Отмечается, что жертвах пока ничего не известно. Одна из версий случившегося - взрыв газового баллона. Официально известно о трех пострадавших.

Сначала очевидцы видели большой столб огня. Газель взорвалась так, будто была начинена фейерверками. Было слышно три сильных хлопка, сообщают очевидцы.

По информации СМИ, из маршрутки вытащили сильно обгоревшего человека.

"Информация уточняется, возможно, там имело место преступление, работают силовики", — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.