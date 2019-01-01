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Взрывы в Магнитогорске были терактом: СМИ узнали неожиданные детали

вторник, 01 января 2019, 23:18

Взрыв дома в российском Магнитогорске, который случился 31 декабря 2018 года, и взрыв маршрутки, который произошел вечером 1 января, связаны.

Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, установлено место взрыва в доме №164 по ул. Карла Маркса - это квартира №316, которую 30 декабря арендовал гражданин Таджикистана. Там обнаружены следы гексогена.

"Трое террористов убиты вечером 1 января в автомобиле "Газель", они пытались отстреливаться. Еще один вышел живым, его разыскивают", - сказал он.

По его словам, изначально теракт планировали устроить в одном из торговых центров Магнитогорска.

В УФСБ по Челябинской области информацию комментировать отказались.

Как сообщал "Апостроф", утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.

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