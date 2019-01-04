У северной границы Украины могут появиться войска Путина: появился тревожный прогноз

Размещение российских баз на территории Беларуси означает подготовку к аннексии страны Кремлем в скором времени.

Об этом "Апострофу" рассказал белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский.

По его словам, в связи с экономической ситуации в России, Кремль намерен использовать Беларусь для упрочнения образа Путина как "собирателя русских земель".

"В этом контексте идет и оккупация Крыма, и публичный вызов США. Фактическая аннексия Беларуси закрепила бы за Путиным этот образ "собирателя". Для российской общественности это подали бы как очередную победу России. Это огромный плюс для нынешней власти РФ на фоне экономического кризиса и обеднения населения", - отметил эксперт.

Интеграция Беларуси, подчеркнул Рымашевский, - важный элемент внутрироссийской политики. Задача максимум для Москвы - аннексия Беларуси, задача минимум - размещения на территории Беларуси российских военных баз.

"Что значит размещение российских военных баз на территории Беларуси и почему Лукашенко от этого отказывается? Всем понятно, что русские из этих баз уже не уйдут, как они не собирались уходить из Севастополя. Эти базы станут плацдармами для следующего этапа – аннексии Беларуси", - добавил он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик.