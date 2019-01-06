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Россия сделала угрожающее заявление в адрес NASA: в сети смеются

воскресенье, 06 января 2019, 13:05

Роскосмос пригрозил прекратить переговоры с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway в связи с отменой визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.

Об этом сообщает Взгляд.

"Эта ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей", – говорится в сообщении.

Отметим, что глава Роскосмоса ранее уверял, что Россия может участвовать в проекте окололунной станции только на равноправных началах. Соответствующие переговоры должны были пройти в ходе визита главы Роскосмоса в США. Однако в субботу, 5 января директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что принял решение отменить визит Рогозина из-за позиции американских сенаторов.

В сети ту же высмеяли угрожающее заявление главного "космонавта" Путина.

Как сообщал "Апостроф", ранее Рогозин выдал перл о российской миссии на Луну.

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