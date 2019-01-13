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РосТВ выдало сюжет про иностранные утюги-шпионы: опубликовано видео

воскресенье, 13 января 2019, 01:29

В России предприниматели заявили о том, что обнаружили в китайской бытовой технике "чипы", которые способны шпионить за своими владельцами.

Об этом сообщает государственный канал "Россия 24".

Как отмечается, о "находке" сообщили питерские продавцы техники. "Чип с микрофончиком" даже продемонстрировали на пресс-конференции. По утверждениям предпринимателей, техника с такими чипами способна записывать звук, подключаться к незащищенным компьютерам по беспроводным сетям, рассылать спам и вирусы.

"Ну ладно, после того как "российские учёные" (в кавычках, потому что они уже переплюнули мем "британские учёные"), нашли закладки в процессорах - я думал, что более трэша, угара и ментальной содомии со стороны России не будет... Ан нет, ошибался. Встречайте - УТЮГИ-ШПИОНЫ!", – прокомментировал видео пользователь Facebook под ником Daniel Rodriguez.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в России сделали громкое заявление о том, что Росстат якобы заведомо подавал президенту РФ Владимиру Путину ложные данные о состоянии дел в стране и за этим, возможно, стоит британская разведка.

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