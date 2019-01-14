Надо заканчивать: Лукашенко высказал куму Путина о войне в "родной Украине"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал конфликт на Донбассе "недоразумением" и заявил, что его "пора заканчивать".

Об этом он сказал на встрече с Виктором Медведчуком в Минске, передает БЕЛТА.

"Это недоразумение (иначе не назовешь) надо заканчивать. Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", – сказал Лукашенко.

Глава Беларуси отметил, что и он лично, и его государство заинтересованы в скорейшем окончании войны.

"Для меня это важно не только потому, что я лично болею за то, что там происходит, но и потому, что это наша родная Украина. Я и служил, много раз бывал там, да и не скрываю, что мои древние корни уходят куда-то туда, между Черниговом и Киевом", - заявил президент Беларуси.

"Еще основой всему являются и наши отношения с Украиной. И в начале этого конфликта по нашим данным, а мы четко вели учет, до 150 тыс. человек хлынул поток из Украины. И мы предоставили им равные условия и права с нашими белорусами. Хотя тогда было непросто. Но, слава богу, все обошлось. Кто-то назад вернулся, кто-то ездит туда-сюда, а кто-то обосновался, живет и работает здесь как наши близкие, родные люди. Есть и негативные факторы событий, которые там происходят. Я об этом публично всегда говорю", – сказал Лукашенко.

Напомним, подробнее об отношениях Беларуси и России читайте в материале "Апострофа": Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария.